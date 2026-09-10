Як повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул, вночі ворог атакував місто ударними БпЛА. Внаслідок ударів на семи локаціях у двох районах міста поранення отримали 5 людей. Двоє чоловіків 41 та 42 років були госпіталізовані з важкими політравмами – прооперовані, один із них направлений для подальшого лікування у м. Дніпро. Лікарі роблять все необхідне і борються за їхнє життя. Ще трьом постраждалим допомогу було надано на місці – дівчині 19 років, жінці 61 року та чоловікові 43 років.

За наявною зараз інформацією (ще йдуть обходи) від російської атаки фактично зруйновано кілька будинків приватного сектору, пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, 17 будинків приватного сектору, 2 школи, об’єкти цивільної інфраструктури, об’єкти бізнесу, лінії електропередач.