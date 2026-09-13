Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.26 склали:
особового складу – близько 1 506 900 (+1 520) осіб
танків – 12 344 (+2) од.
бойових броньованих машин – 25 330 (+8) од.
артилерійських систем – 49 678 (+77) од.
РСЗВ – 2 120 (+5) од.
засоби ППО – 1 635 (+2) од.
літаків – 442 (+1) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 603 (+17) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 514 317 (+2 142) од.
крилаті ракети – 5 111 (+8) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 148 259 (+410) од.
спеціальна техніка – 4 681 (+5) од.
Дані уточнюються.