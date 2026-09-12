Війна між Україною та Росією, яка триває вже понад 12 років, наразі точиться навіть у пустелях Африки. Ще один фронт проти російських загарбників довелося відкрити на півночі Малі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Ворожі сили в Африці нищить елітна група українських операторів дронів. Раніше вона “полювала” на окупантів із бліндажів в Україні, а тепер виконує ідентичну роботу в пустелі – у надскладних умовах.

“Вдень температура регулярно піднімається вище 43 градусів за Цельсієм, а вночі різко падає. Води мало, а пил і пісок всюди. Але принаймні вони працюють над землею”, – розповідає видання.

Як вдалося дізнатися журналістам, близько 15 українських фахівців активно допомагають місцевим повстанським силам, які воюють із російськими військами.

Росія прагне зміцнити свої позиції на африканському континенті та продемонструвати статус впливового міжнародного гравця. Особливу увагу Москва приділяє регіону Сахель, який багатий на природні ресурси та водночас залишається політично нестабільним і схильним до військових переворотів.

Українське угруповання, яке працює в Малі, підтримує тісний зв’язок з організацією “Фронт визволення Азавада”, до якої переважно входять туарезькі повстанці з півночі країни.

За інформацією CNN, українці не воюють безпосередньо на передовій, а допомагають місцевим повстанцям із підготовкою, надають їм підтримку та беруть участь в оперативному плануванні.

Один із українських операторів безпілотників, який перебуває в Малі, розповів, що дистанційно координує роботу місцевих бійців. Сигнал із дрона надходить до нього через інтернет, після чого він передає оператору команди по радіозв’язку та коригує його дії.

Після завершення завдання український фахівець разом із бійцями аналізує проведену операцію та розбирає окремі моменти. Сам він на передову не виїжджає, оскільки, за його словами, це заборонено прямим наказом керівництва.

Джерело CNN в українській розвідці пояснило, що однією з цілей закордонних операцій є суттєве ослаблення російському впливу. Київ прагне чинити тиск на Москву та водночас руйнувати уявлення про Росію як про надійного союзника для африканських держав.

“Ми перетворюємо наш досвід у сфері безпілотників на інструмент зовнішньої політики”, – зазначило джерело.

Водночас українська сторона отримує від такої діяльності практичну користь. Робота в умовах, які суттєво відрізняються від українського театру бойових дій, дозволяє тестувати техніку та вдосконалювати навички, а також демонструвати міжнародним партнерам ефективність українських методів.

Африканський клімат створює для техніки додаткові труднощі. Через сильну спеку та пил обладнання швидше зношується, тому адаптації потребують системи охолодження, фільтрації та захисту електроніки, а також акумулятори.

Водночас відрізняється і сама тактика ведення бойових дій. За словами українського розвідника, обидві сторони змушені пристосовуватися одна до одної: українці передають місцевим бійцям власний досвід ведення операцій із використанням безпілотників, а натомість переймають у них навички виживання та ведення бою в умовах Сахелю.

Попри те, що українська присутність у Малі залишається відносно невеликою, вона демонструє зростання впевненості Києва у власному досвіді застосування безпілотних технологій.

Україна дедалі активніше використовує ці напрацювання не лише на полі бою, а й як інструмент міжнародного впливу.