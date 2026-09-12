Сьогодні, 12 вересня, ввечері росіяни атакували Миколаїв реактивним “шахедом”. Після гучного вибуху у різних районах зникло світло.

Про це передає Інше ТВ.

Популярний миколаївський паблік “Миколаївський Ваньок” підтвердив наслідки атаки.

Коментарів від офіційної влади наразі немає.

Сьогодні Миколаїв відзначав День міста:

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