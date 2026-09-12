Сьогодні, 12 вересня, ввечері росіяни атакували Миколаїв реактивним “шахедом”. Після гучного вибуху у різних районах зникло світло.
Про це передає Інше ТВ.
Популярний миколаївський паблік “Миколаївський Ваньок” підтвердив наслідки атаки.
Коментарів від офіційної влади наразі немає.
Сьогодні Миколаїв відзначав День міста:
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