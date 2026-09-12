Усе залежить від ситуації на полі бою, а все, що на додачу до того: далекобійні санкції і тому подібні різні дії, – це підштовхування Російської Федерації до проведення серйозних перемовин.

Про це керівник Офісу Президента України Кирило Буданов сказав під час участі в щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві, інформує ОПУ.

Кирило Буданов наголосив, що вікно переговорів для досягнення миру в Україні зараз існує і напряму залежить від успіху на фронті й тиску на Росію, зокрема і нашими далекобійними санкціями.

«Російська Федерація досить-таки серйозно вже відчуває на собі вплив від цих наших дій. Подивіться, що відбувається в нафтогазовому комплексі у них, до прикладу. Так, у нас є проблеми з транспортуванням наших товарів Чорним морем, але разом з тим для них Чорне море так само блоковано. І проблеми від цього досить серйозні і великі», – зазначив він.

Керівник Офісу Президента наголосив, що показовим є щонайменше різке погіршення становища одного з головних російських банків – ВТБ – та падіння вартості однієї з найбільших корпорацій країни-агресора – «Газпрому»: від 270 мільярдів доларів 20 років тому до 30 мільярдів доларів на сьогодні.

Проте, за словами Кирила Буданова, навіть із серйозними економічними труднощами Росія досі зберігає можливість продовжувати воєнні дії. Тому тиск на неї, зокрема й санкційний, повинен посилюватися.

«Питання насправді, які ми тут усі обговорюємо, – вони досить серйозні й складні. І вони доленосні. І від того, наскільки серйозно ми будемо до цього ставитись, зрештою буде залежати життя не тільки нас як українців, а й громадян тих країн, які долучаються до цього процесу. А тому ще раз кажу: єдність. Єдність Сполучених Штатів, єдність України, єдність Європи», – наголосив він.

Кирило Буданов також провів зустріч із радником з питань національної безпеки Німеччини Гюнтером Зауттером, Франції – Еммануелем Бонном, Італії – Фабріціо Саджо та Великої Британії – Джонатаном Пауеллом, а також окрему зустріч з британською стороною, щоб узгодити спільну позицію та обговорити важливі рішення. Керівник Офісу Президента переконаний, що найближчий раунд переговорів щодо миру в Україні може відбутися на початку жовтня і стосуватиметься поступового зменшення повітряних ударів. Важливо, щоб участь у переговорах брали США та Європа.

«Основним питанням якраз і буде чорноморське судноплавство, зменшення кількості ударів по цивільних об’єктах, критичній інфраструктурі і тому подібному. Всі обмінялися думками із цього приводу. Росіяни чудово знають, теж думають, що із цим робити. Чекаємо», – сказав Кирило Буданов.

За словами керівника Офісу Президента, важливо не втрачати часу і працювати над створенням нової архітектури безпеки у Європі, невід’ємною частиною якої має бути Україна та наші Збройні Сили, про що неодноразово говорив, закликаючи до співпраці, Президент України Володимир Зеленський.

Ялтинська європейська стратегія (YES) – це провідний міжнародний форум Східної Європи, який щороку об’єднує світових лідерів, політиків, бізнесменів та інтелектуалів для обговорення європейської інтеграції України й викликів глобальній безпеці. Конференція слугує відкритим майданчиком для розробки стратегій щодо наближення України до ЄС і НАТО, протидії російській агресії, а також формування нової архітектури миру у світі. Через тимчасову окупацію Криму Російською Федерацією з 2014 року форум проходить у Києві.