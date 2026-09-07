Розмовляти із собакою чи котом упродовж дня — це не просто мила риса характеру, а цілком природна поведінкова норма.

Дослідження науковців із Бристольського університету свідчать, що власники тварин адресують своїм улюбленцям близько 10% усіх слів, сказаних за день, повідомляє «Радіо Люкс».

Люди постійно діляться з чотирилапими планами на вечір, хвалять за слухняність, коментують хатні справи й вигадують для них купу кумедних ніжних прізвиськ. Попри те, що тварини не розуміють людської мови в буквальному сенсі, вони чудово зчитують інтонацію, міміку та загальний емоційний посил.

Така комунікація — це не просто побутова звичка, а дієвий спосіб психологічного розвантаження. Науковці доводять: монологи, звернені до котів чи собак, допомагають долати відчуття самотності, знижують рівень тривожності та полегшують симптоми пригніченості. Для багатьох господарів розмова з твариною стає простим та ефективним способом відчути емоційний зв’язок і підтримку у важкі хвилини.

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