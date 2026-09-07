Розпочалася 1657-ма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 07.09.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 313 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8812 дронів-камікадзе та здійснили 2646 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Писарівка, Уланове, Прогрес, Хотінь, Іволжанське, Товстодубове та Яструбщина. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Ямпіль, Писарівка та Вакалівщина.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили противника та одну артилерійську систему.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили один ворожий штурм у напрямку Великого Прикола.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Ізбицького та Стариці, а також у напрямках Устинівки та Хатнього.

На Куп’янському напрямку ворог сім разів атакував у районах Глушківки, Курилівки та Ківшарівки, а також у напрямку Новоплатонівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти сім разів атакували в районах Діброви, Ставків та Лимана, а також у напрямках Новосергіївки та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій у районах Озерного та Кривої Луки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у напрямку населеного пункту Федорівка.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак. Загарбники вели штурмові дії в районі Костянтинівки, а також у напрямках Новоселівки та Торецького.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 43 атаки. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Сергіївки, Удачного та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Торецька, Софіївки, Вільного, Дорожнього, Нового Донбасу, Матяшевого, Шевченка, Чернігівки, Добропілля, Мирного, Василівки, Новосергіївки та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили одну атаку у напрямку населеного пункту Рибне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти сім разів атакували. Ворог намагався просунутися у напрямках Воздвижівки, Косівцевого, Верхньої Терси та Цвіткового.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ за добу знешкодили ще 1540 окупантів. Усі втрати ворога