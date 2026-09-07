Вночі внаслідок обстрілів РФ повністю вигорів торгово-розважальний центр «Сіті Молл» у Запоріжжі.

До війни це був найбільший ТРЦ Запоріжжя з торговельною площею понад 23,4 тис. кв. м. Тут працювали понад 90 українських та міжнародних брендів, регулярно проходили дитячі й дорослі заходи, шоу та маркетингові акції.

ТРЦ не працював з початку вересня – на його сайті було повідомлення, що City Mall не відкриватиметься протягом усього місяця, однак причину тоді не пояснили. Деякі місцеві вже тоді запідозрили, що торговельний центр більше і не працюватиме.

City Mall належить Arricano Real Estate PLC — компанії, яка також володіє ТРЦ у Києві та Кривому Розі. Останній, “Сонячну галерею”, росіяни атакували 21 серпня — тоді загинули 16 людей.