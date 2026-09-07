Будете сміятися, але у них там це справжня новина. Тепер всі гадають, чи Трамп назавжди позбувся апельсинового кольору волосся, чи це просто відтінковий шампунь, трохи перетриманий на волоссі.

-Здається, що культова зачіска президента Трампа вступила у свої темні часи, – пише The Post. – Президент США, відомий своїм довгим золотисто-рудим волоссям, був помічений майже у вигляді брюнета після того, як у п’ятницю приземлився Air Force One для своєї поїздки на вихідні до Національного гольф-клубу Трампа в Бедмінстері.

Темніша грива Трампа сколихнула інтернет, оскільки це був один з небагатьох випадків, коли він псував свою фірмову зачіску.

Президент США Дональд Трамп ходить після виходу з Air Force One у Моррістауні, штат Нью-Джерсі.

Чемпіон Jeopardy Хемант Мехта пожартував: «Якщо всі продовжуватимуть з цього насміхатися, буде пекельна перука».

Один користувач розмірковував, що «Літо майже закінчилося», і тому це «природний час, щоб перейти з блондинки на брюнетку».

«Мені це подобається. Так молодо. Дуже схоже на Пірса Броснана», – зауважила письменниця Енні Ламотт.

Президент Дональд Трамп виходить з літака Air Force One в муніципальному аеропорту Моррістауна в Моррістауні, штат Нью-Джерсі. Здавалося, що він мав новий колір волосся. Президент відомий своїм світлим волоссям.

AFP через Getty Images

У суботу Трамп вийшов пограти в гольф з ведучим Fox News Бретом Байєром та кількома іншими, але одягнув червоний капелюх з написом «Трамп мав рацію щодо всього», який приховував його новий образ, через що неможливо було сказати, чи був п’ятничний шокуючий випадок лише одноразовим.

Незрозуміло, як довго протримається новий образ.

Хоча Трамп рідко серйозно змінює свій культовий образ, для цього є прецедент. Ще у 2019 році президент відвідав церковну службу у Вірджинії та дебютував з новою зачіскою, зачесаною назад, дещо схожою на образ губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома (демократ).

Ця нова зачіска швидко зникла, і Трампа знову помітили пізніше того ж дня зі своїм звичним виглядом.

Ще до його стрімкого злету на посаду президента волосся Трампа було предметом широких публічних спекуляцій. Багато хто підозрював, що це перука або що він пройшов якусь процедуру зменшення кількості шкіри голови — щось, про що згадувалося в шлюборозлучному процесі з його покійною першою дружиною.

Під час своєї кампанії 2016 року Трамп з’явився на «Tonight Show with Jimmy Fallon» і дозволив коміку розтріпати йому волосся, щоб довести, що воно справді справжнє.

The Post навіть звернувся до Білого дому за коментарем.