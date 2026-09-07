Президент США Дональд Трамп поширив згенероване штучним інтелектом зображення актора Роберта Де Ніро, на якому той нібито тримає футболку з написом «Трамп – мій президент».

Як передає Укрінформ, це зображення Трамп розмістив у своїй соцмережі Truth Social, додавши коментар: «Навіть цей придурок уже починає розуміти!».

Актор відомий своєю багаторічною різкою критикою нинішнього глави Білого дому. У червні цього року Де Ніро під час виступу у Нью-Йорку заявив, що не може любити країну, «яку очолює Дональд Трамп» – «расистський, женоненависницький, ксенофобський тиран».

Раніше Трамп публічно атакував Де Ніро після критичних висловлювань актора, назвавши його «хворою та психічно неврівноваженою людиною».

Як повідомляло Інше ТВ, останнім часом американський президент проявляє схильність до малювання – Трамп перейменував озеро в Канаді та замахнувся на два океани: яку назву дав.