Президент США Дональд Трамп заявив про перейменування озера Онтаріо на «Америку» та додав, що хоче змінити назви океанів.

Про це Дональд Трамп повідомив під час спілкування з журналістами, пише ТСН.

Під час своєї заяви американський лідер оголосив про негайне перейменування водойми.

«Ми збираємося змінити назву озера Онтаріо на озеро „Америка“, і це набуде чинності негайно», — заявив Трамп.

Згодом, він підписав указ про перейменування. Окрім рішення щодо озера, президент США висловив намір змінити географічні назви у глобальному масштабі, згадавши при цьому океани.

«У нас є затока. У нас є озеро. Тепер нам потрібний океан. Тож, можливо, нам доведеться змінити назву Атлантичного або Тихого океану», — зазначив Трамп.