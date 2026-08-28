Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін закликав херсонців виїжджати з міста.

Про це Олександр Прокудін написав у Телеграм.

“Вночі російські війська знову атакували авіабомбами Херсонську ТЕЦ. На жаль, це вже не вперше. Але цього разу об’єкт зазнав дуже серйозних руйнувань.

Тому відверто: розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об’єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо.

Безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області.

Від 1 липня на Херсонщину вже скинуто 170 КАБів. За майже два місяці їх використано більше, ніж за все перше півріччя цього року.

За останні два місяці ворог запустив понад 1700 ударних БпЛА. Зокрема, почав активніше застосовувати реактивні «Шахеди» та «Гербери» для ударів по об’єктах критичної інфраструктури Херсонщини.

І наразі засобів для знищення цих видів БпЛА, як і КАБів немає в жодній області нашої країни.

Крім того, лише за тиждень кількість атак малими FPV-дронами зросла до 6,5 тисячі.

Тому треба чесно розуміти: Херсон може залишатися без світла і тепла не на години чи дні, а тривалий час. І до цього потрібно готуватися вже зараз.

Ми не чекаємо. Разом із міською владою, комунальними службами, енергетиками та Урядом уже працюємо над альтернативними варіантами тепло- та енергопостачання.

Але вкотре звертаюся до жителів Херсона, особливо до родин із дітьми та літніх людей: якщо ви маєте можливості, родичів чи друзів у більш безпечних регіонах — виїжджайте !

Зі свого боку, якщо ви самостійно зважитеся на цей крок – ми допоможемо з евакуацією, транспортом, розселенням та соціальною підтримкою.

Для організації виїзду звертайтеся до контакт-центру Херсонської ОВА:

0 800 101 102, 0 800 330 951.

Урядова гаряча лінія з питань евакуації — 1548.

Робимо все можливе, щоб забезпечити Херсон усім необхідним. Але найважливіше зараз — зберегти життя людей.”