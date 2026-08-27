Відтепер у Дії юридичні особи можуть подати заяву про компенсацію збитків у категорії C3.2 — «Втрата контролю над майном на тимчасово окупованих територіях».

Про це повідомляється на сайті Дії, передає Інше ТВ.

Мова йде про майно, контроль над яким було втрачено 24 лютого 2022 року або пізніше через тимчасову окупацію територій внаслідок російської агресії. Подати заяву можна і щодо майна, яке раніше було на тимчасово окупованій території, але після її звільнення контроль над майном відновлено.

Хто може подати заяву?

Українські юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні підприємства, господарські товариства, державні об’єднання та холдингові компанії.

Заяву подає керівник юридичної особи або призначений представник. Щоб передати представнику право на подання заяви, керівник має надати йому повноваження через сервіс «Цифрові повноваження».

Про що можна заявити у цій категорії?

Подати заяву можна щодо вартості майна, втрати прибутку внаслідок втрати контролю над майном, а також повної втрати бізнесу. У цій категорії майном вважається будь-який матеріальний актив, тобто будь-який об’єкт, що має цінність.

Кожен зафіксований випадок — ще один крок до відповідальності росії та майбутніх репарацій.

Реєстр створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих після 24 лютого 2022 року на території України, через міжнародно-протиправні дії Російської Федерації проти України. Послугу реалізує Міністерство цифрової трансформації та Міністерство юстиції. Розвиток сервісу виконується швейцарсько-українською Програмою EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа.

Як повідомляло Інше ТВ, У Дії відкрили ще одну категорію заяв до Міжнародного Реєстру збитків – втрата роботи