28 серпня українці зможуть спостерігати рідкісне астрономічне явище – часткове місячне затемнення. Місяць пройде крізь тінь Землі, через що його диск на деякий час помітно потемніє.

Астрологи вважають період затемнення часом важливих змін, переосмислення та завершення старих життєвих етапів. Що таке місячне затемнення, коли і де його можна буде побачити в Україні та що, за прогнозом астролога, воно принесе кожному знаку Зодіаку – читайте в матеріалі УНIАН.

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Місячне затемнення відбувається, коли Земля опиняється між Сонцем і Місяцем, а її тінь падає на поверхню супутника. У цей момент Місяць повністю або частково занурюється в земну тінь і візуально стає темнішим.

Таке явище можливе лише під час повні, однак трапляється не щомісяця. Річ у тім, що орбіта Місяця трохи нахилена відносно орбіти Землі, тому найчастіше він проходить вище або нижче земної тіні.

Місячні затемнення бувають трьох видів:

повне – Місяць повністю занурюється в тінь Землі та нерідко набуває червонуватого відтінку. Через це його називають “Кривавим Місяцем”;

часткове – тінь Землі закриває лише частину місячного диска;

напівтіньове – Місяць проходить через напівтінь Землі й лише трохи тьмяніє.

На відміну від сонячного, місячне затемнення безпечно спостерігати неозброєним оком – спеціальні окуляри чи фільтри для цього не потрібні.

Друге місячне затемнення у 2026 році відбудеться 28 серпня. Це буде часткове місячне затемнення, яке зможуть побачити жителі багатьох країн світу. Через різницю в часі в окремих регіонах воно припаде на ніч із 27 на 28 серпня.

В Україні це явище також можна буде спостерігати, однак Місяць у цей час перебуватиме дуже низько над горизонтом, тому багато залежатиме від погоди та місця спостереження.

Максимальна фаза затемнення настане 28 серпня о 04:12 за UTC, або о 07:12 за київським часом.

Таким чином, серпень 2026 року стане місяцем одразу двох затемнень. 12 серпня, відбулося сонячне затемнення (в Україні було видно лише його часткову фазу), а 28 серпня, жителі країни зможуть спостерігати часткове місячне затемнення.

Місячне затемнення у серпні 2026 року – що воно принесе знакам Зодіаку

В астрології місячні затемнення вважаються періодом завершення важливих життєвих етапів, переосмислення та внутрішніх змін. Вважається, що саме в цей час багато людей наважуються поставити крапку в тому, що давно втратило сенс, і зробити крок назустріч новому.

Спеціально для УНІАН астролог Ірина Нижник розповіла, які знаки Зодіаку найсильніше відчують вплив затемнення, кому воно може принести зміни в особистому житті чи роботі, а для кого цей період стане найскладнішим.

Овен

На поверхню можуть вийти старі страхи, образи чи ситуації, які ви довго намагалися не помічати. Вам захочеться усамітнення та відпочинку. Не варто боятися тимчасового уповільнення, – воно допоможе знайти відповіді на важливі запитання. Завершуйте все, що забирає сили, і не несіть відповідальність за інших.

Телець

Для Тельців затемнення стане перевіркою кола спілкування. Ви чітко побачите, хто щиро підтримує вас, а хто лише користується вашою добротою. Можуть завершитися окремі дружні або робочі союзи, натомість поруч залишаться люди, які поділяють ваші цінності. Не бійтеся змінювати оточення – інколи саме через це відкриваються нові можливості.

Близнюки

У центрі уваги опиниться кар’єра та професійна реалізація. Затемнення може поставити крапку в роботі, яка давно не приносить задоволення, або навпаки – принести заслужене визнання. Не тримайтеся за статус, якщо він більше не робить вас щасливими.

Рак

Можливі завершення навчання, рішення про подорож чи переїзд. Те, що ще рік тому здавалося правильним, може втратити сенс. Дозвольте собі переглянути власні переконання. Не бійтеся визнавати, що ви змінилися.

Лев

Затемнення змусить переглянути тему довіри та фінансів. Можуть завершитися питання, пов’язані з боргами, кредитами. Також це час глибокої психологічної трансформації. Не бійтеся відпускати те, що давно виснажує вас емоційно. Після цього затемнення ви станете значно сильнішими.

Діва

Для Дів це буде одне з найважливіших затемнень року. Воно поставить остаточну крапку в історіях партнерства. Хтось зміцнить союз, а хтось зрозуміє, що настав час рухатися окремими дорогами. Будьте чесними із собою та партнером. Не погоджуйтеся на компроміси, які змушують вас втрачати себе.

Терези

Настає завершення великого циклу, пов’язаного зі здоров’ям та роботою. Ви можете остаточно відмовитися від виснажливого графіка, шкідливих звичок або роботи, яка більше не приносить радості. Не ігноруйте сигнали власного організму.

Скорпіон

Для Скорпіонів затемнення стане емоційною кульмінацією у сфері кохання, творчості та дітей. Завершиться історія, яка довго займала ваше серце. Хтось стане батьками, хтось поставить крапку в романі, а хтось нарешті повірить у власний талант. Не стримуйте свої почуття, але й не приймайте рішень лише під впливом емоцій.

Стрілець

Ваші головні зміни стосуватимуться дому та сім’ї. Можливий переїзд, завершення ремонту, вирішення сімейних конфліктів або зміна місця проживання. Затемнення покаже, де знаходиться ваш справжній дім – не лише фізично, а й емоційно. Не відкладайте важливі розмови з близькими.

Козеріг

Для Козерогів завершується важливий цикл навчання, комунікацій і документів. Ви можете остаточно визначитися зі своїм напрямком розвитку або завершити проєкт, який вимагав багато інтелектуальних зусиль. Ваші слова зараз матимуть особливу вагу. Будьте уважні до того, що говорите й обіцяєте.

Водолій

Головною темою затемнення стануть гроші та самооцінка. Ви чітко зрозумієте, що більше не готові працювати за меншу винагороду або погоджуватися на умови, які вас не влаштовують.

Риби

Саме ви станете головними героями цього затемнення. Воно відкриває абсолютно новий етап життя. Можливі кардинальні зміни у зовнішності, професії, стосунках або способі життя. Головне – не триматися за стару версію себе – дозвольте народитися новій особистості.