Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.26 склали:
особового складу – близько 1 483 780 (+1 630) осіб
танків – 12 307 (+3) од.
бойових броньованих машин – 25 237 (+0) од.
артилерійських систем – 48 749 (+55) од.
РСЗВ – 2 067 (+2) од.
засоби ППО – 1 593 (+3) од.
літаків – 440 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 420 (+16) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 485 024 (+1 657) од.
крилаті ракети – 5 060 (+8) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 140 741 (+493) од.
спеціальна техніка – 4 604 (+2) од.
Дані уточнюються.