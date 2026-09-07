У Маямі транспортний літак врізався в автомобілі, виїхавши за межі злітно-посадкової смуги. Є загиблі та поранені.

Як пише Associated Press, вантажний літак, що належить компанії Amazon Prime і прибув із Пуерто-Рико, під час посадки виїхав за межі злітно-посадкової смуги та врізався в автомобілі, які стояли на парковці. На місці події спалахнула пожежа.

Як свідчать дані сервісу Flightradar24, у момент виїзду за межі злітно-посадкової смуги літак рухався зі швидкістю 112 вузлів (близько 207 км/год).

У результаті катастрофи загинули щонайменше п’ятеро людей.

Наразі причини та обставини катастрофи встановлюються, на місці працюють рятувальники та поліція.