Після візиту до дощової та вітряної суботньої Москви спецпредставники американського президента Трампа прибули до недільного Києва – не менш дощового та вітряного.

На київський центральний залізничний вокзал Віткоффа та Кушнера привіз спеціальний потяг “Укрзалізниці” із промовистою назвою “Peace Express”, пише ВВС.

Дорогою до української столиці американських гостей частували стравами кримськотатарської кухні і, судячи з усмішок, з якими вони вийшли зі свого вагону, ця подорож видалась для них, як мінімум, смачною, як максимум – комфортною.

Радісних спецпредставників Трампа на пероні уже чекали не менш радісні представники Зеленського: Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія та Сергій Кислиця.

Із деким із них рукостискання та обійми Віткоффа і Кушнера виглядали особливо теплими.

У цей самий час біля Маріїнського палацу збирались українські та іноземні медіа, аби зафільмувати офіційну зустріч Володимира Зеленського та його поважних американських гостей.

Та усе пішло не за планом.

Церемонію перенесли в інше місце – Софійський собор, а відтак, хутко розсівшись по різних авто, журналісти вирушили на нову точку збору.

На щастя, київські дороги через вихідний були навіпустими, тож подолати близько чотирьої кілометрів вдалось швидко.

Цими ж дорогами, трохи іншим маршрутом, до собору саме прямували на позашляховиках і Віткофф із Кушнером.

Чи вдалося їм розгледіти за щільно тонованими вікнами цих авто бодай трохи атмосфери воєнного, осіннього та дощового Києва, невідомо.

Підпис до фото,Давид Арахамія, Рустем Умєров, Кирило Буданов, Джаред Кушнер та Стівен Віткофф, 6 вересня 2026 року

Від української переговорної команди першим до Софійського собору прибув Кирило Буданов.

У чорній кепці та футболці він стрімко попрямував до воріт, не дивлячись у бік журналістів та не зупиняючись ні на мить біля них.

Трохи згодом на площі перед святинею з’явились Рустем Умєров із Давидом Арахамією.

“Як ваш настрій?”, – поцікавились у них журналісти.

“Бойовий”, – усміхнувся у відповідь Арахамія.

Ще за кілька митей цим самим маршрутом пройшов і ще один член української переговорної команди Сергій Кислиця.

На відміну від інших, він з’явився без охорони та у своїх традиційних чорних сонцезахисних окулярах, хоча сонце цього дня не тішило ані киян, ані гостей столиці.

Підпис до фото,Сергій Кислиця, Давид Арахамія, Рустем Умєров та Кирило Буданов, 6 вересня 2026 року

Та не встиг Кислиця підійти до порогу Софійського собору, як одразу ж довелось прямувати назад – на площу, де з хвилини на хвилину саме мав з’явитись кортеж високоповажних візитерів.

Окрім членів української делегації та президента Зеленського на Віткоффа та Кушнера перед собором чекали також і десятки камер.

Через представників Управління держохорони, які завбачливо відгородили їх спеціальною стрічкою, усі щільно розташувались пліч-о-пліч у пошуках найвдалішого ракурсу.

Комусь навіть довелось присісти.

“Потім скажуть, що ми стали перед “американськими господарями” на коліна”, – жартували між собою через це журналісти.

Від неприємної осінньої мряки дехто навіть змерз і намагався дізнатись у колег найдієвіший спосіб, як за таких умов можна швидко зігрітись.

Підпис до фото,Журналісти на Софійській площі перед приїздом Віткоффа та Кушнера, 6 вересня 2026 року

Така погода дещо заважала і президенту Зеленському, який саме вийшов вітати американських гостей.

Мружачись від мряки і дещо стискаючись від осінньої прохолоди, він дивився у бік кортежу.

Аж тут журналісти вирішили поцікавитись у нього, як Віткоффу, який нібито не любить потяги, було їхати саме таким транспортом до Києва.

У відповідь Зеленський зазначив, що “Україна підготувала все”, аби американські спецпосланці могли прибути сюди літаком, як і планували, але “рускі показали своїми ударами”, що ті “не зможуть сісти”.

Саме у цей час поруч із Зеленським зупинились тоновані позашляховики Кушнера та Віткоффа, і він повернувшись до них, радісно вигунув “Hi Jared! Hi Steve!”

Давид Арахамія навіть дістав телефон, аби це зафільмувати.

Підпис до фото,Володимир Зеленський, Джаред Кушнер та Стівен Віткофф, 6 вересня 2026 року

Після привітань та обміну люб’язностями Зеленський разом з Кушнером, Віткоффом та членами переговорної команди попрямували усередину Софії Київської.

Високоповажним гостям навіть підготували невелику екскурсію собором, хоча, як розповіли BBC News Україна обізнані із деталями співрозмовники, росіяни були проти, аби у Києві американським спецпосланцям проводили подібні історичні екскурси.

Як виглядає із відео, поширеного Офісом президента, Віткоффу та Кушнеру такий формат сподобався.

Із цього ж відео помітно і те, що український президент проводив більше часу із зятем Дональда Трампа.

“Так відбулось органічно, бо по своєму типажу Кушнер із Зеленським схожі. Кушнер постійно має купу якихось папірців, карт, планів, прагматичний. А Віткофф схожий більше на Давида, бо у нього підхід щось на кшталт: “Давайте сядемо в ресторані повечеряємо і поговоримо”, – поснив BBC News Україна один із обізнаних співрозмовників.

Утім, Віткофф, як виглядає із оприлюдненого ОП відео із Софії Київської, більше часу під час екскурсії проводив не з Арахамією, а з Будановим.

Підпис до фото,Джаред Кушнер та Володимир Зеленський під час екскурсії Софією Київською

Наступні кілька годин українська та американські делегації провели за столом переговорів. Ці розмови відбулись у кілька етапів.

У одній із перерв для журналістів навіть провели невеликий брифінг у Маріїнському палаці.

Хоча насправді це був не стільки брифінг, стільки черговий обмін формальними люб’язностями, адже якоїсь конкретики щодо деталей нинішніх розмов про можливе завершення російсько-української війни не звучало.

Дещо пізніше Зеленський, Кушнер і Віткофф з’явились на подвір’ї Маріїнського палацу для коментарів ЗМІ.

Чи не найбільше перед цією частиною хвилювався Дмитро Гордон, який, зокрема, шукав, хто б міг зняти його у момент, коли він ставитиме своє питання американським гостям.

Підпис до фото,Дмитро Гордон під час пресконференції Зеленського, Віткоффа та Кушнера

До слова, Гордон намагався пройти на територію палацу з особистою охороною, але представники УДО її не пустили.

“Але це ж зі Служби (ймовірно, йшлося про СБУ – Ред.)“, – спробував пояснити Гордон, аби переконати УДО змінити думку. Але ті лишились непохитними у рішенні.

Дещо пізніше – дорогою до Маріїнського палацу – він отримав вже зауваження від представників держохорони, через те, що став робити селфі поруч із Верховною Радою, де наразі це робити не можна.

Прохання УДО прибрати камеру телефона Гордон почув, але від бажання робити селфі цього дня все одно не відмовився. І наприклад, продовжив фотографувати себе вже у Маріїнському палаці. Наприклад, під час першого брифінгу Зеленського та його команди із Кушнером та Віткоффом.

Підпис до фото,Джаред Кушнер та Стівен Віткофф, 6 вересня 2026 року

Окрім Гордона, своє питання Віткоффу, Кушнеру та Зеленському під час вечірньої пресконференції змогла поставити низка українських та міжнародних журналістів, однак, багато нових деталей щодо суті нинішніх перемовин у відповідь не вдалося почути.

Більше говорили про розмову із Путіним, а також про захист України перед зимою.

Не обійшлось без жартів.

“Ви спрацювали навіть краще, ніж системи Patriot для наших громадян, які перебувають у Києві. Приїжджайте частіше”, – усміхнувся Володимир Зеленський, звертаючись до Кушнера та Віткоффа.

А ще додав: “Я так зрозумів, Стіву сподобався наш потяг, то, може, знову в Україну приїде”.

На що Віткофф відповів: “Мені сподобався потяг! Це нагадало мені про те, як колись я подорожував до своєї бабусі у Флориду”.

Утім, чи справді приїде ще раз в Україну, спецпосланець Трампа поки нічого не сказав.

Разом із Кушнером Віткофф поїде із Києва не лише з результатами розмов із українською стороною, а й з подарунками від неї.

Зокрема, Зеленський презентував американським гостям українські вишиванки, а також футболки із написом “Київський режим”, одну з яких перед цим продемонстрував на Давиді Арахамії.