Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.26 склали:
особового складу – близько 1 497 980 (+1 540) осіб
танків – 12 332 (+1) од.
бойових броньованих машин – 25 284 (+6) од.
артилерійських систем – 49 311 (+51) од.
РСЗВ – 2 103 (+7) од.
засоби ППО – 1 609 (+4) од.
літаків – 441 (+0) од.
гелікоптерів – 355 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 516 (+9) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 502 717 (+1 473) од.
крилаті ракети – 5 070 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 145 026 (+591) од.
спеціальна техніка – 4 647 (+3) од.
Дані уточнюються.