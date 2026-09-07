Xiaomi перестає бути просто брендом смартфонів: на IFA 2026 компанія оголосила, що 2027 року виведе в Європі електромобілі, вбудовані в смарт-екосистему Human x Car x Home.

Про це повідомляє Еuronews, передає Інше ТВ.

Xiaomi, як і раніше, найбільше відома своїми смартфонами. Але на виставці IFA 2026 китайська технологічна компанія представила плани на майбутнє, яке вже не вміщується у кишені.

Побутова техніка і пристрої, що підключаються, займають все більш важливе місце в її бізнесі. Тепер Xiaomi робить особливу ставку на чотири колеса — і IFA це важко не помітити.

У виставковому просторі компанії в Берліні одним з перших експонатів, який бачать відвідувачі, стає автомобіль футуристичного вигляду зі звичним логотипом Xiaomi, але вже зовсім в іншому масштабі.

Автомобілі Xiaomi вже стали звичною частиною краєвиду для споживачів у Китаї. Тепер компанія хоче вивести їх на європейські дороги. У цьому ключі Xiaomi оголосила на IFA 2026, що має намір вивести свої електромобілі на європейський ринок у 2027 році, позначивши наступний етап експансії за межі сегмента смартфонів та споживчої електроніки.

Проте простий продаж автомобілів не є кінцевою метою компанії. Як і багато технологічних фірм, що виставляються в Берліні, Xiaomi все більше концентрується на поєднанні різних аспектів повсякденного життя.

Свій підхід компанія називає “Human x Car x Home” – це екосистема, покликана зв’язати персональні пристрої, автомобіль та технології в будинку. По суті, йдеться про те, щоб керувати будинком прямо через кермо машини.

Замість того, щоб розглядати автомобіль як окремий продукт, Xiaomi прагне вбудувати його в єдину систему, яка вже поєднує пристрої в будинку. Мета полягає в тому, щоб користувачі могли переходити з одного середовища до іншого, залишаючись на зв’язку з технікою, на яку вони спираються щодня.

На виставці IFA Xiaomi показала, як це може виглядати практично. Перебуваючи в автомобілі, користувачі могли керувати пристроями вдома: наприклад, відкривати та закривати підключені штори та вмикати або вимикати кондиціонер.

Це означає, що автомобіль фактично може стати ще однією точкою управління “розумним” будинком. Наприклад, дорогою з роботи людина зможе заздалегідь відрегулювати кондиціонер, керувати іншими підключеними пристроями безпосередньо з машини.

За словами Xiaomi, роль технологічного «мосту» між цими пристроями мають відігравати штучний інтелект та її операційна система HyperOS. У довгостроковій перспективі бачення компанії виходить за рамки ручного управління окремими приладами: ШІ згодом має використовувати контекстну інформацію, щоб координувати роботу пристроїв в автомобілі, смартфоні та будинку.

Як повідомляло Інше ТВ, рік тому Xiaomi відкликала 116,8 тис. електромобілів SU7