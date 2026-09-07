Перший заступник Голови СЗРУ генерал-майор Олег Луговський провів робочу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів європейських держав.

Було обговорено стратегічні плани Росії та координацію міжнародних зусиль зі спонукання Росії до завершення війни.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Інше ТВ.

«Команда Служби окрему увагу приділила планам Кремля в осінньо-зимовий період, насамперед нарощування балістичних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на території України, а також провокацій проти європейських країн-членів НАТО.

Відзначено про накопичення противником для цієї мети близько 400 одиниць різних типів гіперзвукових ракет, а також розгортання у прикордонних Брянській, Курській та Воронезькій областях додаткових пускових установок.

Окрему увагу приділено потенційним спроможностям ВПК Росії з виготовлення до кінця 2026 року до 300 одиниць балістики», – мовиться повідомленні.

У СЗРУ відзначили, що Кремль зберігає виробничі спроможності тому, що велика кількість підприємств, залучених у виробничий процес, а це близько 60 відсотків, й досі не перебувають під міжнародними санкціями.

Тож команда СЗРУ торкнулась необхідних дій зі зриву планів РФ з виробництва балістики. Насамперед, йдеться про надтермінові санкції проти щонайменше 55 підприємств та компаній, що задіяні до постачання електронних компонентів та верстатів, а також здійснення фінансових розрахунків в інтересах російського ВПК.

Як повідомляло Інше ТВ, Це ще не називається війною, але вона вже йде на нашій території, – французька розвідка