Франція повинна очікувати більш жорстоких нападів на своїй території, оскільки гібридна війна та іноземне втручання посилюються по всій Європі, заявили в середу французькі служби безпеки, пише Politico.

Селін Бертон, генеральний директор DGSI, згадала про виявлення цього місяця вибухового пристрою поблизу українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига в Німеччині. Аеропорт є ключовим логістичним центром для транспортування військової техніки до України.

«Виявлення вибухового дрона в Лейпцигу служить попередженням про те, що ми повинні враховувати можливість прямих, більш жорстоких ворожих дій на нашій національній землі», – сказала Бертон на La Ref, гучній зустрічі бізнес-лідерів у Парижі.

Канцлер Фрідріх Мерц заявив у вівторок, що уряд «інтенсивно працює», щоб визначити, хто стояв за невдалим нападом, який ще нікому не приписують.

Бертон не згадала Росію у своїх зауваженнях щодо Лейпцига, але раніше у своїй промові сказала, що «посилення позиції Росії було основним елементом [викликаючим занепокоєння]».

«З 2022 року ми спостерігаємо різке та значне збільшення актів втручання на нашій національній території», – сказала вона, маючи на увазі гучні символічні напади, такі як розписування зірок Давида на будівлях у Парижі, а також дезінформаційні кампанії, що проводяться мережами, пов’язаними з Росією.

«Усе це є частиною початку війни, яка не є фізичною війною, яка не є військовою війною, яка не обов’язково публічно визнається [як спрямована] на нашу землю, але вже містить напади на нашу країну», – сказала Бертон у своєму виступі на конференції бізнес-лобі Medef.