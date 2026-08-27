Керівник Офісу президента Кирило Буданов уперше прокоментував звільнення його заступниці Ірини Мудрої та фігуруванням його імені у її плівках від НАБУ.

Про це він сказав кореспондентці Еспресо Наталі Стареправо.

“Хай суд розбирається… Воно (прізвище, – ред.), знаєте, багато де лунає”, – відповів Буданов на запитання про його згадки на плівках.

Водночас він зазначив, що спілкувався з Мудрою після її звільнення.

“По-перше, звільнення – це юридичний процес. По-друге, я в принципі ніколи від людей не відгортався, допоки не буде висновків остаточних. Суд поставить висновок, що вона винна – це інше питання”, – сказав Буданов.

Нагадаємо, що 25 серпня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо запобіжного заходу для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Суд обрав їй тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн гривень.

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