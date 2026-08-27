Президент США Дональд Трамп передумав видавати ліцензію на виробництво ракет для Patriot на території України через бізнес-інтереси американських оборонних гігантів.

Про це заявив колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог в інтерв’ю українській блогерці Раміні Есхакзай, передає ТСН.

За його словами, затримка з наданням Україні ліцензії пов’язана з занепокоєнням компаній-виробників, зокрема, Lockheed Martin, щодо передавання «ліцензії їхньої інтелектуальної власності».

«Чому мені подобається ідея, щоб Україна це (ракети до „Петріотів“ — Ред.) робила? Тому що тут можуть працювати швидше і, ймовірно, краще з новими рішеннями. Тож треба дати українцям цей шанс», — вважає Келлог.

Він уточнив, що це не політичне, а суто бізнесове рішення оборонних компаній, та запевнив, що після повернення до США обговорить це питання з Дональдом Трампом.

«Коли я повернуся після цього візиту, у мене буде можливість піти до президента і сказати йому, що, на мою думку, він має зробити. Думаю, він дослухався до деяких людей, і це прикро», — підсумував генерал.