У 2026 році адміністрування мінімального податкового зобов’язання(МПЗ) залишається важливою складовою податкового контролю у сфері використання земель сільськогосподарського призначення.

Під час брифінгу для місцевих медіа начальниця управління оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС у Миколаївській області Галина Боненко розповіла, кому потрібно сплачувати МПЗ, у яких випадках воно не нараховується та що робити, якщо платник не погоджується з розрахунком.

Що таке МПЗ?

Простими словами, МПЗ – це мінімальна сума податків і платежів, яку власник або користувач сільськогосподарської землі має сплатити за рік.

МПЗ розраховується окремо за кожною земельною ділянкою. При цьому враховуються, зокрема, площа землі, її нормативна грошова оцінка та період, протягом якого людина володіла або користувалася земельною ділянкою протягом року.

Загальна сума МПЗ визначається щодо усіх сільськогосподарських земель, які належать або використовуються однією особою.

Коли МПЗ не визначається?

Податковий кодекс передбачає випадки, коли МПЗ не визначається.

Зокрема, це стосується:

земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, які належать фізичним особам на праві власності та/або на праві користування та станом на 1 січня звітного року знаходилися у межах населених пунктів;

земельних ділянок, земельних часток (паїв), за які не нараховувалися та не сплачувалися плата за землю або єдиний податок четвертої групи, що перебувають у консервації, або забруднені вибухонебезпечними предметами, або щодо яких прийнято рішення про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами.

Крім того, на період дії воєнного стану МПЗ не нараховується та не сплачується за земельні ділянки та паї, розташовані на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях України.

Чи залежить МПЗ від віку або соціального статусу?

Ні.

Галина Боненко наголосила, що пільги або звільнення від МПЗ не залежать від віку людини, її соціального статусу чи інших особистих обставин.

Важливими є саме характеристики земельної ділянки: де вона розташована, як використовується та чи підпадає під передбачені законодавством підстави для звільнення від МПЗ.

Інших підстав для ненарахування МПЗ фізичним особам Податковим кодексом України не передбачено.

Якщо землю передали в оренду

Якщо власник передав сільськогосподарську землю в оренду, суборенду, емфітевзис або інше користування на підставі належним чином укладеного та зареєстрованого договору, відповідна сума МПЗ враховується при визначенні загального МПЗ орендаря або іншого користувача землі.

Якщо ж земельна ділянка не передана в оренду чи інше користування, загальне МПЗ визначає контролюючий орган.

Скільки МПЗ нараховано на Миколаївщині?

За інформацією управління оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС у Миколаївській області, станом на 01 серпня 2026 року проведено аналітичну роботу щодо 292,8 тис. земельних ділянок, за якими формувалися податкові повідомлення-рішення з МПЗ для 154,2 тис. фізичних осіб.

За результатами цієї роботи 78,5 тис. платників звільнено від нарахування МПЗ. Зокрема, враховано інформацію про передачу земельних ділянок в оренду та їх розташування на територіях, де МПЗ не нараховується.

Податкові повідомлення-рішення з МПЗ сформовано для 71,9 тис. фізичних осіб на загальну суму 587,2 млн гривень.

Станом на 1 серпня 2026 року до бюджетів уже надійшло майже 82 млн гривень.

Що робити, якщо ви не згодні з нарахованою сумою?

Якщо платник вважає, що МПЗ визначено неправильно, він має право звернутися до податкового органу для проведення звірки даних.

Тому власникам і користувачам сільськогосподарських земель варто перевірити:

чи правильно зазначена земельна ділянка;

її площу та дані про нормативну грошову оцінку;

інформацію про право власності або користування;

період користування земельною ділянкою;

інформацію про передачу землі в оренду чи інше користування;

наявність підстав для звільнення від МПЗ.

Податкова служба продовжує актуалізувати інформацію про земельні ділянки та працює над тим, щоб розрахунки були правильними. У цій роботі важлива взаємодія податківців з органами місцевого самоврядування, власниками та користувачами земель.

Відповідальне землекористування та своєчасна сплата податків – це внесок у фінансову спроможність територіальних громад.

ДПС рекомендує власникам і користувачам сільськогосподарських земель своєчасно перевіряти інформацію про свої земельні ділянки та, у разі потреби, уточнювати дані в податковому органі.

Своєчасне уточнення інформації допоможе уникнути непорозумінь і забезпечить правильне визначення податкових зобов’язань.