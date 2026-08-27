Поліцейські викрили власника медіаресурсу на вимаганні за видалення публікацій і повідомили йому про підозру в Берліні.

На сайті та пов’язаному з ним Telegram-каналі впродовж кількох років систематично поширювали негативні та дискредитаційні матеріали щодо керівника одного з підприємств і його бізнесу.

Ресурси мали багатотисячну аудиторію та переважно використовувалися для розміщення компрометуючого контенту, водночас не були зареєстровані як онлайн-медіа та не внесені до Реєстру суб’єктів у сфері медіа.

Публікації щодо потерпілого та очолюваного ним підприємства з’являлися на цих майданчиках щонайменше з 2018 року. Після чергової серії матеріалів власник ресурсів висунув потерпілому конкретну вимогу — передати криптовалюту, еквівалентну 3,5 тисячам доларів США, за видалення вже оприлюднених матеріалів та припинення їх подальшого поширення. Після перерахування коштів відповідні публікації із сайту та Telegram-каналу були видалені.

У ході розслідування правоохоронці встановили, що фігурант перебуває у Федеративній Республіці Німеччина, та ініціювали проведення слідчих дій у межах міжнародної правової допомоги.

26 серпня німецькі поліцейські на виконання запиту української сторони провели обшук за місцем проживання фігуранта у Берліні. Слідчі дії відбувалися за участі працівників Головного слідчого управління та Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Власнику інтернет-ресурсу повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — вимагання. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці готують документи для оголошення підозрюваного в міжнародний розшук та його екстрадиції в Україну.

Схему задокументували слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з працівниками кіберполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

P.S. Власником медіа, якому вчора правоохоронці повідомили підозру у вимаганні грошей, виявився Станіслав Речинський, повідомили «Бабелю» джерела в правоохоронних органах.

Речинський — головний редактор сайту ОРД. Слідство каже, що він разом з кількома людьми організував схему, за якою через свій сайт та телеграм поширював спершу фейки про представників бізнесу, а потім вимагав гроші, щоб видалити цю інформацію.