

У першому півріччі 2026 року Фонд державного майна отримав в управління 50 санкційних активів. Більше половини з них – 27 – належать колишньому народному депутату Олегу Царьову.

Про це повідомила нардеп Ольга Василевська-Смаглюк.

За даними ФДМУ, йдеться про 25 об’єктів нерухомості, один рухомий актив та корпоративні права.

Серед стягнутого у Царьова та його родини майна – 21 земельна ділянка у Дніпропетровській області, нежитлові будівлі та споруди, три торговельно-виставкові комплекси у Дніпрі, корпоративні права та транспортний засіб.

Частиною цих активів Царьов володів не особисто, а через дружину та сина. В лютому Мін’юст звернувся до ВАКС із позовом про їх стягнення в дохід держави. 28 квітня суд задовольнив позов, а 4 червня Апеляційна палата ВАКС залишила рішення без змін, після чого воно набрало законної сили.

Олег Царьов був народним депутатом України IV-VII скликань від Партії регіонів. Після початку російської агресії у 2014 році він перейшов на бік росії. Українські суди засудили його, зокрема, за посягання на територіальну цілісність України та фінансування дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України.

Тепер стягнуте за санкційною процедурою майно передано Фонду держмайна для управління та подальшої реалізації.