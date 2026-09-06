Для спецпоїзда Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера сьогодні, 6 вересня, підготували особливе бортове меню — кримськотатарську кухню, невід’ємну частину культурної спадщини України.

Укрзалізниця вперше показала залаштункові кадри та власне меню спецпоїзда, передає Інше ТВ.

Так, до меню включено: кримськотатарський хліб, овочева і м’ясна тарілки, тарілка з традиційними закусками, літній салат, Бахчисарайський шашлик та фруктовий компот.

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