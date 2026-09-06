Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до України 6 вересня в рамках дипломатичних зусиль Вашингтона щодо припинення російсько-української війни, повідомили Kyiv Independent люди, знайомі з цим питанням.

Прибуття відбулося лише через день після того, як два посланці провели понад три години переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, дискусію, яку обидві сторони назвали «суттєвою».

«Ми зацікавлені в наближенні кінця війни», – заявив президент Володимир Зеленський у ефірі X після зустрічі з високопосадовцями України перед візитом посланців.

«Потрібен мир. Потрібні гарантії безпеки. Потрібен гідний характер післявоєнного миру. Наші пропозиції готові».

Очікується, що Зеленський зустрінеться з посланцями пізніше того ж дня. Двоє людей, знайомих з цим питанням, повідомили Kyiv Independent, що в переговорах також очікується участь радників з національної безпеки з Німеччини, Франції та Великої Британії.

Віткофф і Кушнер здійснюють свій перший, неодноразово відкладений візит до столиці України на тлі нових зусиль, очолюваних США, щодо посередництва у завершенні повномасштабного російського вторгнення, яке триває вже понад чотири з половиною роки.

Переговори фактично зайшли в глухий кут з початку цього року, оскільки Москва продовжує відмовлятися від припинення вогню вздовж нинішніх ліній фронту та вимагає, щоб Київ поступився Донбасом — частково окупованим і стратегічно важливим регіоном на сході України — і відмовився від своїх прагнень до членства в НАТО.