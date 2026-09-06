Від початку року українці зареєстрували майже 195 тисяч нових ФОПів, а в серпні показник став рекордним – 26,6 тисячі реєстрацій. Про це повідомляє Опендатабот, передає УНН.

802 нові підприємці з’являються в Україні щодня. Загалом майже 195 тисяч нових ФОПів вже зареєстрували українці цьогоріч. Нових підприємців більшає місяць до місяця. Якщо у січні відкрилося 21,5 тисячі ФОПів, то у серпні – вже рекордні 26,6 тисячі – йдеться у дописі.

За інформацією відомства, найактивнішим днем стало саме 1 квітня. Тоді за одну добу зареєстрували 2 374 ФОПи. Наразі загальна кількість фізичних осіб-підприємців в Україні становить 2,24 мільйона.