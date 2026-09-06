Генеральний прокурор Руслан Кравченко зробив заяву щодо розслідування НАБУ і САП, яке лягло в основу справи “Корфаген”.

-У зв’язку з розслідуванням щодо можливого сприяння діяльності незаконних колцентрів вважаю за необхідне чітко зафіксувати свою позицію: Я не маю жодного стосунку до прикриття незаконних колцентрів, не давав не давав вказівок сприяти такій діяльності й не використовував для цього повноваження Генерального прокурора.

Щодо працівника Офісу Генерального прокурора, який фігурує у розслідуванні, рішення вже ухвалені. Його відсторонено від виконання службових обов’язків. Доручив підготувати кадрове рішення про звільнення за передбаченою законом процедурою.

Винуватість встановлює суд. За управлінські рішення в системі, яку очолюю, відповідаю я.

Одним кадровим рішенням не обмежимося.

Доручив перевірити роботу департаменту міжнародного співробітництва, де працював зазначений працівник, та підрозділу з протидії кіберзлочинності. Перевірятимуть ухвалені рішення, матеріали та результати роботи.

Окремо доручив організувати проходження поліграфа всіма працівниками структурних підрозділів, які мають відношення до процесуального керівництва та розслідування справ щодо незаконних колцентрів. Це стосується всіх без винятку.

За результатами перевірок ухвалюватимуться кадрові та службові рішення, а за наявності підстав — кримінально-процесуальні. Якщо інші працівники сприяли колцентрам, втручалися в розслідування або прикривали незаконну діяльність, їхні дії також отримають правову оцінку. Посада нікого не захистить.

За останній рік правоохоронці затримували працівників прокуратури та повідомляли їм про підозри. Ми не приховували цих випадків і самі публічно про них повідомляли. Так буде й надалі.

Після призначення на посаду я поставив завдання активізувати роботу проти шахрайських колцентрів. За останні 12 місяців проведено понад 1050 обшуків, припинено діяльність близько 340 колцентрів та роботу понад 5 тисяч операторських місць. Наразі розслідується 147 кримінальних проваджень, понад 183 особам повідомлено про підозру. Обвинувальні акти щодо 93 осіб уже скеровано до суду.

Але жодні результати роботи не можуть бути виправданням для зловживань усередині прокуратури.

Тепер щодо неправдивих повідомлень.

Під час слідчих дій було надано повний доступ до мого робочого кабінету та всього, що необхідно було оглянути. Жодних перешкод не створювалося. Приховувати мені нічого.

Сейф на фото, яке поширюють у медіа та соціальних мережах, не знаходиться в Офісі Генерального прокурора. Він не має стосунку ані до мого робочого кабінету, ані до інших працівників ОГП. Твердження про протилежне неправда.

Повідомлення про моє нібито «зникнення» також неправда. Розумію, що багатьом хотілось би, щоб я «сховався», опинився в лікарні, чи щось інше. Розчарую своїх «прихильників»: вчора був на робочому місці, сьогодні в робочому режимі і трохи спорту.

Працюємо далі