Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час урядового тосту напередодні Рош га-Шана заявив, що кінець іранського режиму близький. За його словами, падіння цього режиму змінить долю Близького Сходу та єврейського народу.

Про це повідомляє Jerusalem Post, передає ua.news.

Нетаньягу також дав зрозуміти, що Ізраїль продовжує операції проти Ірану для досягнення падіння режиму. Він заявив, що налаштований цього досягти, а також назвав Ізраїль найсильнішим за всю його історію. Водночас прем’єр стверджував, що вороги країни нині слабші, ніж будь-коли.

За словами Нетаньягу, разом зі Сполученими Штатами Ізраїль досяг значних результатів в усуненні екзистенційної загрози. Він заявив, що було усунуто загрозу ядерних бомб і балістичних ракет та завдано потужних ударів по іранській осі.

Прем’єр заявив, що Ізраїль має намір захищатися та завдавати ударів по своїх ворогах. За його словами, ані Іран, ані інші противники Ізраїлю наразі не атакують країну, однак можуть припуститися помилки й зазнати удару, якого не уявляють.

Нетаньягу також застеріг Іран від дій проти Ізраїлю, заявивши, що країна здатна об’єднуватися в часи труднощів і є найпотужнішою силою на Близькому Сході. Окремо він привітав військових Армії оборони Ізраїлю та працівників сил безпеки, заявивши, що вони безперервно ліквідовують у Лівані, Газі та Юдеї і Самарії осіб, яких він назвав терористами.

Як повідомляло Інше ТВ, Нетаньягу заявив, що Іран намагався вбити одного з його синів