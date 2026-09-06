Німецький аерокосмічний стартап Isar Aerospace запустив ракету-носій Spectrum, яка вивела на низьку навколоземну орбіту п’ятьох супутників.

Про це пише ERR.ee, передає Інше ТВ.

У самій Isar Aerospace зазначили, що стартап став першою комерційною космічною компанією з Європи, якій вдалося успішно вивести супутники на орбіту, – лише з другої спроби.

Ракета перетнула лінію Кармана на висоті 100 кілометрів, після чого друга сходинка вивела корисне навантаження на орбіту. На борту було п’ять малих супутників CubeSat.

Ракета-носій Spectrum стартувала 5 вересня о 22:12 за центральноєвропейським часом із космодрому Аннея на півночі Норвегії.

“За кілька років ми досягли того, на що європейській космічній галузі раніше знадобилися десятиліття. Тепер Європа має суверенний доступ до космосу. Ми вступили в новий розділ європейської космонавтики”, – заявив генеральний директор і співзасновник Isar Aerospace Деніел Метцлер.

Для Isar Aerospace це був другий запуск Spectrum. Перший випробувальний політ відбувся у березні 2025 року. Тоді ракета піднялася зі стартового майданчика, але приблизно через 30 секунд політ було припинено, і вона впала в море. Це була перша спроба запуску орбітальної ракети з континентальної Європи.

Isar Aerospace заснована у 2018 році та базується недалеко від Мюнхена. Компанія спеціалізується на запусках малих та середніх супутників і практично повністю самостійно розробляє та виробляє ракети Spectrum. Наразі у виробництві перебувають ще п’ять ракет.

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