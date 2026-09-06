«Хороша розмова» – саме так Президент України Володимир Зеленський охарактеризував зустрічі з американськими гостями.

Про це він написав у своїх соцмережах, передає Інше ТВ.

«Дякую представникам Президента США Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру за візит до Києва. У нас була хороша розмова – вже декілька раундів, і сьогодні ще будемо говорити. Головне – досягти миру достойного, надійного і тривалого для України. Всі зусилля спрямовуємо на це.



Дякуємо, що ви сьогодні тут.

Радий зустрічі», – зазначив Президент.

Як повідомляло Інше ТВ, Про що говорили на перемовинах з Віткоффом і Кушнером у Києві – основні заяви