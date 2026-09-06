За даними перших екзитполів, на виборах до ландтагу (регіонального парламенту) німецької федеральної землі Саксонія-Ангальт переконливу перемогу здобуває ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD), набираючи 44,5% голосів.

Християнсько-демократичний союз (ХДС), який протягом десятиліть залишався домінуючою політичною силою в регіоні, істотно втратив позиції й посідає друге місце з результатом 18,5%. Підсумкова явка виборців перевищила 76,5%.

Про це пише «Ненька.Інфо».

Показник у 44,5% є найвищим результатом для «Альтернативи для Німеччини» за всю історію виборів у ФРН, що наближає очолюваний Ульріхом Зігмундом осередки партії до потенційної більшості в ландтазі.

Падіння показників ХДС до 18,5% та низькі результати партій урядової коаліції демонструють глибоку кризу довіри до системних політиків на сході Німеччини.

Явка у понад 76,5% свідчить про високу поляризацію суспільства та максимальну мобілізацію як протестного електорату, так і прихильників радикальних змін.

Оскільки всі провідні партії ФРН раніше декларували принципову відмову від альянсів з AfD («санітарний кордон»), такий розподіл голосів унеможливлює формування традиційної більшості без участі переможців.

З оцінок німецьких політологів та виборчих аналітиків:

«Перемога AfD із результатом понад 44% у Саксонії-Ангальт — це фундаментальний злам у німецькій політичній системі. Це створює безпрецедентний виклик для Берліна та ставить під загрозу стійкість традиційних коаліційних механізмів».

Як повідомляло Інше ТВ, Міністр оборони Німеччини проти доступу міністрів від AfD до секретної інформації через тісні зв’язки з росією