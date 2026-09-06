Грецькі школи оголосили війну зайвій вазі у дітей віком і повністю змінюють раціон харчування.

З 11 вересня, коли грецькі школярі повернуться за парти, вони більше не зможуть їсти на обід котлети чи сосиски та запивати їх газіровкою — з нового навчального року ці продукти зникнуть із шкільних їдалень.

Водночас влада країни вирішила переглянути і розмір деяких порцій, щоб зробити шкільне харчування здоровішим.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Нові правила МОЗ Греції ввело в рамках національної програми боротьби з дитячим ожирінням: зараз зайва вага або ожиріння є приблизно у кожної третьої дитини в країні.

Список продуктів, які не можна буде продавати у школах, вийшов великим. До нього увійшли шинка, бекон, сосиски, ковбаса, котлети та кебаб, а також газовані напої, енергетики, чіпси, шоколад, цукерки, морозиво, солодка випічка, кетчуп та майонез.

Натомість школярам пропонуватимуть фрукти та овочі, молочні продукти без доданого цукру, у тому числі йогурт та кефір, цільнозернові батончики та сендвічі на цільнозерновому хлібі з грецькими сирами, куркою, індичкою, яйцем або тунцем. Вершкове масло замінять оливковою олією, а з напоїв залишаться лише вода та натуральні соки.

Деякі послаблення передбачили лише для старших школярів — їм дозволять купувати горіхи та чай, але каву у шкільних їдальнях зможуть випити лише вчителі.

Одночасно зменшили розмір порцій. Наприклад, раніше молоко можна було продавати школярам в упаковках обсягом до 500 мл, а за новими правилами – лише до 250 мл.

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