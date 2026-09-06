Заступнику керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергію Кропиві обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень.

Про це повідомило Суспільне з зали суду.

Вищий антикорупційний суд у неділю обрав Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 листопада з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень.

Кропиву підозрюють у “кришуванні” незаконних кол-центрів та легалізації майна на понад 89 мільйонів гривень.

Адвокати посадовця повідомили, що будуть подавати апеляцію на рішення суду.

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