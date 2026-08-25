Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран намагався вбити одного з його синів, повідомляє Reuters.

Втім, він не уточнив, коли саме нібито готувався замах, хто з його синів був ціллю і наскільки близькими до реалізації були ці плани.

Звинувачення Нетаньяху підкреслює загострення напруженості з початку американо-ізраїльської війни проти Ірану в лютому, під час якої було вбито Верховного лідера аятолу Алі Хаменеї та інших високопоставлених іранських лідерів.



Нетаньяху, чия коаліція відстає в опитуваннях громадської думки за два місяці до загальних виборів 27 жовтня, зробив цю заяву в телефонному інтерв’ю ізраїльському 14-му каналу. Він відповів на повідомлення про те, що одна з ізраїльських служб безпеки відмовилася надати захист його політичному супернику напередодні загальнонаціонального голосування.

«Що стосується моїх синів. Тут, я думаю, є щось неймовірне, так. Іран націлився на одного з моїх синів. Іран намагався вбити, вбити одного з моїх синів», – сказав Нетаньяху консервативному каналу, відомому своїм схвальних висвітленням діяльності уряду.

«Іран намагався вбити одного з моїх синів, і тому цей захист – не розкіш», – сказав він, не надаючи жодних додаткових подробиць про ймовірну змову чи те, наскільки близько вона була до здійснення.



Не одразу було зрозуміло, про якого з його синів він говорить. Старший син Нетаньяху, Яїр, живе в Маямі.



Нетаньяху також повідомив, що він сказав керівнику агентства безпеки Шин Бет Давиду Зіні, що будь-якому кандидату на посаду прем’єр-міністра має бути забезпечена належна безпека.

Ізраїльські ЗМІ раніше повідомляли, що Зіні відмовився забезпечити безпеку Гаді Айзенкоту та заявив виборчій владі країни, що не було жодної змови з метою заподіяння йому шкоди.

Очікується, що партія Айзенкота отримає найбільшу кількість місць на виборах, хоча ізраїльські уряди зазвичай формуються через коаліції між кількома партіями, а не шляхом отримання однією партією парламентської більшості.