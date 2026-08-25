Литва запускає проєкт «Діти понад усе. Захист майбутнього України», спрямований на допомогу у поверненні українських дітей, які були силоміць переміщені чи депортовані до Росії. Про це 24 серпня оголосила перша леді Литви Діана Наусєдєнє, пише ЛБ.

В рамках проєкту Литва надасть гранти на суму 600 тисяч євро неурядовим організаціям, що займаються поверненням дітей, документуванням воєнних злочинів проти них, захистом їхніх прав та реабілітацією після повернення.

«Дітей не можна використовувати як інструменти війни чи окупації. Їхні ідентичності не можна переписувати силоміць. Їхні родинні зв’язки не можуть бути незручними. Їхнє майбутнє не має належати окупаційній владі. Литва буде захищати ці принципи непохитно й безкомпромісно», — заявила Діана Наусєдєнє на презентації проєкту в посольстві Литви в Києві.

Литовський уряд планує залучити ще понад 4 млн євро на проєкти із захисту прав та підтримки українських дітей.