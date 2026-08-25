Ірина Мудра заявила, що розмови, які фігурують у справі, записував Максим Микитась, якому вона довіряла. За її словами, їй інкримінують не передачу грошей чи проведення зустрічей, а те, що вона була присутня під час розмов, які інша людина таємно записувала.

Про це Мудра сказала під час засідання Вищого антикорупційного суду 25 серпня, повідомляє Слідство Інфо.

«Записані розмови через мікрофон однієї людини. Ця людина була мені близькою, я їй довіряла і весь час, коли вона говорила зі мною, вона мене записувала. Не гроші, які я взяла, не зустріч, яку я провела, мені інкримінують те, що людина мене записувала, що ця людина говорила, я була поруч і слухала», — сказала Мудра.

Вона також заявила, що ніколи не отримувала від Максима Микитася 4 млн доларів США — ні готівкою, ні на банківський рахунок, ні в іншій формі.

«Я ніколи не отримувала від Микитася 4 млн доларів, ні готівкою, ні на банківський рахунок, ні в будь-якій іншій формі», — сказала Мудра.

За її словами, у матеріалах справи немає вилучених коштів, які підтверджували б отримання нею цієї суми. Вона також поставила під сумнів достовірність слів Микитася про нібито передачу цих грошей.

Захист наполягає, що підозра є необґрунтованою, а ризики, на які посилається сторона обвинувачення, не дають підстав для застосування запобіжного заходу. Адвокати просять ВАКС відмовити у задоволенні клопотання САП і взагалі не застосовувати до Мудрої запобіжний захід.

САП просила взяти Мудру під варту на 60 днів із альтернативою застави у 150 млн грн. ВАКС обрав Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн.

Як повідомляло Інше ТВ, 19 серпня НАБУ і САП оголосили про операцію «Форест Гамп» – продовження «Мідас»: як ОП, нардепи і керівники «Сенс Банку» “відмили” 150 млн.грн. для застави Галущенка (ВІДЕО).

В той же день Президент України Володимир Зеленський звільнив заступницю керівника ОП Ірину Мудру.

В подальшому Ірина Мудра заявила, що її ніхто не затримував, а з посади пішла сама.

24 серпня під час судового засідання з обрання запобіжного заходу Ірині Мудрій Головний рабин Києва заявив, що хоче взяти її на поруки (ВІДЕО)