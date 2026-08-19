Про це повідомили у юридичній компанії “Міллер”, яка тепер представляє інтереси Ірини Мудрої.

-Оскільки в неї зараз немає доступу до її соціальних мереж – публікуємо її заяву щодо останніх подій:

“Сьогодні зранку у мене відбулися обшуки, а згодом мені повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід.

Одразу спростую неправду, яка вже шириться мережею: мене ніхто не затримував. Я разом з адвокатами спокійно готуюся до судового засідання.

Слідству я надала повне сприяння та готова відповісти на кожне питання в правовий спосіб. Я не ставлю під сумнів право слідчих робити свою роботу. Підзвітність стосується всіх, включно зі мною. Я надто довго доводила партнерам, що право працює однаково для кожного, щоб тепер робити виняток для себе самої.

Фрагменти розмов, які сьогодні оприлюднюють частинами й поза контекстом, коментуватиму після ознайомлення з матеріалами справи. Соцмережі – це не місце, де встановлюють істину. Разом з адвокатами надам розгорнуту позицію предметно, по суті кожного епізоду.

Сьогодні я подала заяву про звільнення, і захищати своє добре ім’я я буду сама, не переносячи цю боротьбу на державу. Дякую за можливість понад чотири роки працювати над тим, що вважаю справою свого життя, – притягненням росії та її топкерівництва до відповідальності за агресію, відновленням справедливості для нашого народу та відшкодуванням завданих нам збитків.

Своє ім’я я захищатиму в правовий спосіб – спокійно й послідовно. А боротьба за те, щоб росія відповіла за все скоєне, триватиме в будь-якому моєму статусі.

росія заплатить за все.”