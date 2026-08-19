Проєкт зі створення антибалістичного щита Freyja перебуває на стадії інтеграції усіх компонентів у єдину систему та випробувань. Про це під час пресконференції на виставці озброєння DALO Industry Days у Данії заявила СЕО та СТО Fire Point Ірина Терех, пише УНН.

Прямо зараз ми розпочали найцікавішу, з інженерного погляду, частину розробки Freyja – це технічна інтеграція всієї екосистеми разом із радарами, з пусковою установкою, з каналом передачі даних, з командним центром. Але це найнудніша частина з точки зору журналіста, бо, ймовірно, найближчим часом не станеться нічого яскравого чи справді видимого – розповіла Ірина Терех.

За її словами, щотижня або двічі на тиждень проводяться запуски.

Ми дізнаємося щось нове під час цих запусків, потім змінюємо це в програмному забезпеченні, потім запускаємо знову, потім збираємо дані, потім аналізуємо дані – і так це виглядає. Тобто це дуже масштабний інтеграційний проєкт – пояснила Ірина Терех.

СЕО та СТО Fire Point додала, що всі учасники антибалістичного проєкту працюють на українській базі.

Оскільки ми працюємо з 13 різними європейськими компаніями, які є, так би мовити, вершками європейської оборонної промисловості, я розумію ті зусилля й відданість, які вони вкладають, працюючи з такою швидкістю, з такою відданістю справі. Це багато для нас значить. Це багато значить для проєкту. І я думаю, що ніколи раніше Європа не рухалася з такою швидкістю, щоб вирішити виклик, якого вона теж ніколи раніше не мала вирішувати – резюмувала Ірина Терех.

Офіційно проєкт зі створення спільного європейського антибалістичного щита FREYJA стартував 13 липня, коли Україна та ще 9 європейських країн підписали декларацію Антибалістичної коаліції. Тоді до нього долучилося 12 оборонних компаній, серед яких HENSOLDT, Thales, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran та Destinus.

Проєкт Freyja, що має забезпечити перехоплення російської балістики, будується на основі ракети-перехоплювача FP-7.x, розробленої компанією Fire Point, інші компоненти системи надають європейські оборонні компанії.