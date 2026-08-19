«Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах – це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська. Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримував усе необхідне для відбиття російських ударів, для утримання позицій на фронті і для активних дій наших і завдання відчутних ударів Росії у відповідь на її терор – на цю війну, на ці вбивства, які Путін перетворив фактично на нову російську ідеологію. Треба виривати коріння цієї ідеології війни.



Євгеній Хмара своєю службою ще в «Альфі» довів, що він слів на вітер не кидає і точно знає, що окупантів не бʼють пустими обіцянками. Розраховую, що Міністерство оборони розширить простір застосування наших дипстрайків, разом з виробниками української зброї забезпечить більше можливостей захисту українського неба і разом з партнерами додасть можливостей нашим оборонним операціям та нашим наступальним діям. Уже є хороша взаємодія Хмари і Драпатого. Дякую за це. Перед зимою ми в Україні маємо бути впевнені – і будемо впевнені – у нашій обороні, у наших позиціях максимально, наскільки це можливо.

Дякую парламентарям за ухвалення закону, який ми обговорювали детально і який має розширити програми підтримки однієї з найбільш вразливих частин нашого суспільства – сімей із дітьми з інвалідністю. Закон, який гарантує збільшення підтримки, а також запроваджує багаторівневу систему соціальних послуг для дітей за рахунок держави. Очікую закон якнайшвидше для підписання, і уряду – повністю врахувати це в бюджеті.



Підписав указ про відзначення званням Героя України молодшого лейтенанта Владислава Польського за швидку та хоробру реакцію в бойовій обстановці і порятунок життів наших воїнів. Пʼятнадцятого серпня відбулась ця безумовно героїчна подія: Владислав на пікапі врятував двох хлопців із зони ураження російських дронів. Наші воїни виконували бойове завдання і були поранені. Відбувалась евакуація за допомогою НРК. Росіяни ударили по цьому НРК. І щоб не втратити життя людей і не втратити час, Владислав Польський вирішив діяти і на пікапі забрав хлопців. Видатна історія. Велика сміливість. І приклад вчинку командира, який вартий наслідування. Треба дбати про людей. Дякую, Владиславе!»

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1638-го дня повномасштабної війни.

Як повідомляло Інше ТВ, Хмара заявив, що план мобілізації напряму залежатиме від бачення війни, а не навпаки