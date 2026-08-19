Новий міністр оборони Євгеній Хмара висловився про мобілізацію, яка нині має низку проблем. Він заявив, що в Міноборони уже опрацьовують план мобілізації з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та Генштабом.

Про це Євгеній Хмара сказав під час виступу у Верховній Раді у середу, 19 серпня.

Він наголосив, що щодо мобілізації має бути комплексне рішення.

«І потрібно розуміти, що перша складова, важлива складова — це ситуація у війську, гідне ставлення до воїнів, умови проходження служби і ведення бойових дій. Це способи відбору, набору особового складу, екіпірування, тренування, забезпечення озброєнням, здобування досвіду, виконання бойових завдань і відновлення», — зазначив новий міністр.

Хмара підкреслив, що план мобілізації напряму залежатиме від бачення війни.

«Від виконання цієї задачі ми рухаємося далі до плану мобілізації. Він прямо залежить від плану і бачення війни. Воно має бути сформовано, має бути зараз викристалізовано…Відповідно до розробленого плану буде здійснено вивчення питання», — вважає він.

Міністр додав, що Міноборони України опрацьовує план мобілізації разом із головкомом Драпатим та Генштабом. Після цього буде доповідь президенту Володимиру Зеленському.