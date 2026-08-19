Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт № 15397, що передбачає заборону використання захисних споруд не за призначенням та розірвання договорів їх оренди на час воєнного стану. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу парламенту.

Даним законопроєктом також пропонується запровадити обов’язкові щомісячні перевірки, встановлення камер спостереження, розширення мережі швидкоспоруджуваних модульних укриттів у громадських місцях та відповідальність за перешкоджання доступу до них.

Відповідний законопроєкт був зареєстрований у Верховній Раді ще минулого місяця. Відповідно до нормативно-правового акту, планується встановити, що вимоги щодо утримання, облаштування та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість, визначаються Державною службою надзвичайних ситуацій.

Також планується встановити, що укриття, як виняток, можуть використовуватися у мирний час для господарських, культурних і побутових потреб у порядку, що визначається Кабміном.

В умовах воєнного стану використання укриття для культурних і побутових потреб заборонятиметься.

Окрім того, пропонується запровадити заборону на приватизацію укриттів.