Путін назвав «некритичними» удари ЗСУ по російській інфраструктурі.

«Зрозуміло, що критичних наслідків від таких атак немає, не було і бути не може. Але вони нам, звичайно, завдають, це очевидно. Ми це розуміємо і бачимо, і знаємо», — сказав Путін на засіданні Ради зі стратегічного розвитку та нацпроектів.

Він додав, що збитки від ударів по логістичним та складським приміщенням мають бути компенсовані, зокрема, за рахунок держави.

Також він доручив розподілити 100 млрд. рублів у розпорядження регіонів із «найскладнішою бюджетною ситуацією».