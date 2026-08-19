Слідчим суддею Центрального районного суду м.Миколаєва Володимиром Лященком розглянуто клопотання про відсторонення від посади начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП.

Останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, зокрема, вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, нагадує пресслужбу суду.

Прокурор клопотання підтримав, зазначав, що підозрюваний може знищити чи підробити будь-яку з речей чи документів, які мають значення в даному провадженні, здійснити вплив на підпорядкованих військовослужбовців та інших службових осіб Миколаївського ОТЦК та СП.

Підозрюваний заперечив проти задоволення клопотання.

Захисник зазначав, що необхідність у відстроненні від посади відсутня, оскільки ризики нівелюються застосованим запобіжним заходом у вигляді тримання під вартою, із визначенням розміру застави в сумі 4 659 200 гривень. На думку захисника, таке клопотання є передчасним.

Заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя Володимир Лященко постановив відсторонити підозрюваного від посади начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Начальником Миколаївського обласного територіального центру комплектування та СП є полковник Віталій Куліш. 13 серпня 2026 року його було затримано правоохоронцями за підозрою в одержанні неправомірної вигоди, а 14–17 серпня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.