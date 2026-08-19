17 серпня під час моніторингу мережі інтернет поліцейські виявили публікацію про невідомого, який оголений заліз у фонтан на вулиці Соборній та демонстрував геніталії, чим порушував громадський порядок. Відомості про подію правоохоронці зареєстрували у журналі єдиного обліку та розпочали перевірку за вказаним фактом.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Під час проведення першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів за участі фахівців управління кримінального аналізу обласного главку поліції, у тому числі за допомогою відеозаписів із камер відеонагляду, під’єднаних до системи «Безпечне місто», правоохоронці встановили особу правопорушника та його місцеперебування. Ним виявився 41-річний місцевий мешканець, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення майнових злочинів та злочину проти особи, що мав летальні наслідки. Тоді за результатами судового розгляду до нього були застосовані примусові заходи медичного характеру.

За вказаним фактом дізнавачі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Санкція статті передбачає покарання до п’яти років обмеження волі.

Наразі поліцейські призначили необхідні експертні дослідження, зокрема для встановлення психічного стану та осудності чоловіка.

Триває досудове розслідування.

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