Бельгійська фінансова установа розвитку BIO (Belgian Investment Company for Developing Countries) оголосила про інвестицію в розмірі $6 млн у Rebuild Ukraine Fund (REBUF) — перший фонд прямих інвестицій, створений після початку повномасштабної війни з метою інвестування в реальні активи в Україні. Фондом управляє Dragon Capital.

Відповідний документ 18 серпня 2026 року в Києві підписали голова напряму прямих інвестицій Dragon Capital та керівник REBUF Андрій Носок і генеральний директор BIO Йоріс Тотте. Підписання засвідчили заступник міністра економіки та довкілля України Віталій Кіндратів, віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ, європейських справ і співробітництва у сфері розвитку Бельгії Максим Прево, а також Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні Люк Якобс.

Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля України, передає Інше ТВ.

REBUF надає капітал для розвитку українських компаній у секторах, критично важливих для економічної стійкості та відбудови України. Завдяки цій інвестиції Бельгія допоможе українському бізнесу отримати необхідне фінансування для підтримки роботи, адаптації до викликів та подальшого розвитку.

«Інвестиція у розмірі $6 млн від бельгійської BIO є потужним сигналом для всього світу, що попри повномасштабну війну Україна залишається перспективним напрямом для інвестицій. Це фінансування допоможе розвивати сфери нашої економічної стійкості: МСП, охорону здоров’я та фармацевтику, виробництво будматеріалів, дотичні до агро сектори, технології та роздрібну торгівлю. Ми вдячні Королівству Бельгія та BIO за підтримку українського бізнесу», — зазначив заступник міністра економіки та довкілля України Віталій Кіндратів.

Він також додав, що залучення запланованих $250 млн до REBUF у повному обсязі дозволить українським підприємствам не лише вистояти сьогодні, а й масштабувати свою діяльність у наступні роки.

Довідково. Rebuild Ukraine Fund (REBUF) — перший фонд прямих інвестицій, залучений від початку повномасштабної війни з метою інвестування в реальні активи в Україні. Перше закриття фонду, який перебуває під управлінням Dragon Capital, відбулося в січні 2026 року за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Norfund, Swedfund, BIO та Dragon Capital.

У фокусі REBUF — малі та середні підприємства, а також більші компанії у важливих для економічної стійкості секторах: виробництво споживчих товарів і послуг, охорона здоров’я, фармацевтика, фінансові послуги, сектори, дотичні до аграрного, виробництво будівельних матеріалів, роздрібна торгівля та технології. Мета фонду — залучити $250 млн для спрямування капіталу в бізнеси, що підтримують українську економіку під час війни та мають потенціал для довгострокового масштабування.

BIO — бельгійська фінансова установа розвитку, яка на 100% належить державі Бельгія. З 2001 року BIO інвестує у підприємництво в Африці, Латинській Америці та Азії, підтримуючи бізнес, фінансові установи та інфраструктурні проєкти, які сприяють сталому розвитку, економічному зростанню та створенню гідних робочих місць.

Інвестиційна підтримка BIO України не обмежується REBUF: установа також інвестувала €3 млн у Bank Lviv для розширення доступу малого та середнього бізнесу до фінансування та €7 млн у NOTUS Energy для посилення енергетичної стійкості України. Для подальшого розширення діяльності Рада директорів BIO нещодавно збільшила спеціально передбачений для України інвестиційний ресурс на €4,8 млн.

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