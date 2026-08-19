У Генштабі повідомили про уточнені результати ураження РКЦ «Прогрес» у Самарі.

Під час аналізу додаткових даних підтверджено ураження 15 серпня 2026 року виробничого цеху збирання двигунів для ракетоносіїв типу «Союз» та цеху обслуговування авіаційної техніки АТ «Авиакор – авиационный завод». Окрім того, в результаті удару по Ракетно-космічному центру «Прогрес» у Самарі Самарської області рф зафіксовано пожежу площею близько 5 тисяч м².

РКЦ «Прогрес» – одне з ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі, яке бере участь у виробництві ракетоносіїв сімейства «Союз». Продукція підприємства використовується, зокрема, для виведення на орбіту космічних апаратів та розгортання російських супутникових угруповань зв’язку в інтересах армії рф.

Ураження об’єктів такого рівня суттєво знижує воєнно-технологічні спроможності російського агресора.

Робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває.