-На волі! З полону росії повернули ще 103 Захисників України!

Сьогодні з російського полону в межах першого етапу чергового обміну звільнено ще 103 оборонців Української держави. Вітаю вдома!

Сім’ї вже отримали добру звістку, почули рідний голос у телефоні й скоро зможуть обійняти своїх батьків, синів, чоловіків після важкої розлуки. Щаслива мить, якої так довго чекали.

Солдати, сержанти й офіцери, які захищали Україну на різних напрямках фронту: більшість звільнених нині мають поранення та важкі хвороби, тому передусім маємо подбати про їхнє здоров’я і відновлення. Лікарі вже роблять усе необхідне.

За кожним визволенням – складна робота, безперервні зусилля команди Координаційного штабу з питань полонених і всіх залучених структур.

Окрема вдячність Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам за їхню важливу активну роль у процесі повернення українців.

Продовжуємо боротися за кожного й кожну, хто ще залишається в російській неволі. Визволити всіх – наш обов’язок, – зазначив очільник ОП Кирило Буданов.